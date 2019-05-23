В последние несколько лет Вьетнам проявляет особый интерес к алтайской продукции. Благодаря обнулению пошлин на большинство товаров (что стало возможным благодаря подписанию соглашения между Вьетнамом и странами Евразийского экономического союза) у алтайских производителей появилась возможность нарастить поставки во Вьетнам. О том, какие именно товары востребованы в этой стране, и какие механизмы поиска партнеров во Вьетнаме существуют на сегодняшний день, – в материале Amic.ru.

Давние партнеры

Дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом были установлены в 1950 году, между странами заключено более 80 межгосударственных договоров и правительственных соглашений.

"Вьетнам остается одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 2019 год объявлен президентами обеих стран перекрестным Годом Вьетнама в России и России во Вьетнаме. Набирает динамику торгово-инвестиционная кооперация Вьетнама и России, растет товарооборот. Кроме того, Вьетнам стал первым государством, с которым Евразийский экономический союз подписал соглашение о свободной торговле", – рассказал во время круглого стола по торгово-экономическому сотрудничеству Алтайского края и Республики Вьетнам руководитель Алтайского филиала Общества Российско-Вьетнамской дружбы Сергей Мазур.

За пять лет импорт из Вьетнама в Россию вырос с 2596 до 3642 млн долларов США, экспорт увеличился с 1373 до 2457 млн долларов. Вьетнам закупает в России наземный транспорт и продукцию машиностроения, пшеницу и другие сельхозтовары, металлургическую продукцию, нефть и каменный уголь. Развивается сотрудничество в сфере инвестиций. По словам торгового представителя Вьетнама в России господина Миня (Duong Hoang Minh), на сегодняшний день в Республике Вьетнам открыто 123 российских инвестпроекта с общим капиталом около 1 млрд долларов, в то время как в России действует около 20 вьетнамских инвестпроектов с общим капиталом 3 млрд долларов (в основном это проекты в сфере нефте-, газодобычи).

Сотрудничество в сфере продовольствия

В последние несколько лет на передний план выходит сотрудничество России и Вьетнама в области продовольствия. Так, одним из самых крупных инвестиционных вьетнамских проектов в России стал молочный завод в Волоколамске Московской области. Вьетнамский концерн TH True Milk (входит в ТН Group) вложил в строительство предприятия порядка 500 млн долларов (в будущем объем инвестиций планируют довести до 3 млрд долларов).

Заметно увеличился импорт и экспорт продуктов питания, по некоторым категориям – в несколько раз.

"Экспорт российского продовольствия составил 593 млн долларов. Это рекордный объем, которого удалось достичь в основном за счет поставок злаковых на сумму 477 млн долларов. Экспорт мясной продукции вырос на 73% (до 65 млн долларов), экспорт рыбы и морепродуктов – на 89% (до 12 млн долларов). Поставки продукции животного происхождения выросли в 2,5 раза и составили 8,2 млн долларов, поставки жиров и масел – в 1,5 раза (до 4,7 млн долларов), мучных изделий – почти в два раза (до 6 млн долларов), – сказал заместитель торгового представителя России во Вьетнаме Александр Кардо-Сысоев. – Акцентирую внимание на росте продовольствия, потому что Алтайский край является серьезным производителем этой продукции".

Барьеры для входа на рынок

Несмотря на оптимистичные показатели, дальнейший рост экспорта сдерживают административные барьеры и дефицит информации о зарубежных рынках. "Например, если вы хотите экспортировать свинину, вы должны получить разрешение не только от Россельхознадзора, но и от управления ветеринарии Вьетнама. Это длительный процесс, такой же как при получении разрешений на ввоз морепродуктов в Россию. "Мы крупные экспортеры морепродуктов, но Россия разрешает их ввозить только двум десяткам наших компаний", – пояснил господин Минь.

Также российские и вьетнамские компании испытывают трудности во взаиморасчетах. По мнению господина Миня, необходимо увеличивать сумму платежей в национальной валюте. "Осуществление расчетов в национальной валюте уже возможно, но пока цифра не очень большая – несколько сотен миллионов долларов", – сказал он.

Одним из главных барьеров для выхода российских производителей продуктов питания на вьетнамский рынок является отсутствие согласованных форм ветеринарных сертификатов.

"В основном это касается пищевых продуктов и некоторых позиций продукции машиностроения. Чаще всего того, что подлежит фитосанитарному и ветеринарному контролю, – рассказал Александр Кардо-Сысоев. – В настоящий момент не согласованы формы ветеринарных сертификатов для многих видов продукции. Есть только для яичного порошка и продуктов переработки куриного яйца, консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, говядины, куриного мяса и субпродуктов. Нет договоров по свинине, рыбе и некоторым другим позициям. Существует проблема доступа на рынок Вьетнама российской фармацевтической продукции, удобрений и т.д.".

Кроме того, экспортерам обязательно нужна регистрация в органе ветеринарного контроля Вьетнама, которая осуществляется по каналам Россельхознадзора. Необходимо направить целый перечень документов, что требует времени и значительных финансовых ресурсов.

Почему нужно знать рынок

Алтайские предприниматели готовы поставлять на рынок Вьетнама разнообразную продукцию: биологически активные добавки, мед, подсолнечное масло, крупы, муку, семечки, удобрения, мясную консервацию, медовуху и другие. Но не на все продукты во Вьетнаме есть спрос, а о некоторых из них вьетнамцы и вовсе не слышали.

Для выхода на рынок с неизвестным товаром потребуются не только разрешительные документы, но и солидный бюджет на продвижение. Как рассказал Александр Кардо-Сысоев, россияне пытались продавать во Вьетнаме квас, но он пошел не очень хорошо. Затем концерн TH True Milk (тот самый, что открыл молочный завод в России, – прим. ред.) начал выпускать квас под собственной торговой маркой, назвав его "напитком, который пьют европейцы", и его стали покупать.

Мед поставлять во Вьетнам можно, но стоит понимать, что эта страна сама является крупным экспортером этого продукта пчеловодства, а вьетнамцы едят его не очень охотно (как и хлеб, поэтому во Вьетнаме закупают только кормовую пшеницу, – прим. ред.). А вот российские семечки во Вьетнаме любят, одну из известных марок там даже пытались подделывать.

Таких нюансов, связанных с поставкой определенных продуктов (помимо наличия или отсутствия согласованных форм ветсертификатов), может быть очень много, поэтому по конкретным товарам лучше консультироваться у специалистов.

Бесплатная помощь

Предприниматели, которые решатся на поиски партнеров во Вьетнаме, могут получить помощь в торговых представительствах этих стран, а также в региональном центре поддержки экспорта.

"Мы помогаем искать партнеров, рекомендуем продукцию дистрибьюторам, которые поставляют товары в крупные торговые сети страны, помогаем устанавливать контакты с партнерами, по запросам помогаем получить общую справочную информацию о рынке и о компаниях. Можем проверить надежность партнеров", – говорит Александр Кардо-Сысоев.

В торговом представительстве России во Вьетнаме создана отдельная группа поддержки экспорта, которая будет заниматься только этим вопросом. Также в Хошимине действует шоу-рум российских товаров, где можно показать свою продукцию.

Как рассказала главный специалист центра поддержки экспорта Алтайского края Евгения Ситникова, непосредственно в Алтайском крае предприниматели могут обучиться основам экспортной деятельности, получить помощь в переводе на иностранный язык и организации переговоров, стать участниками бизнес-миссий и международных выставок и т. д. Многие услуги центра для предпринимателей абсолютно бесплатны, другие предоставляются на условиях софинансирования.

В последние два года алтайские предприниматели дважды выезжали во Вьетнам в рамках бизнес-миссии и для участия в международной продовольственной выставке, также был организован визит вьетнамских компаний в Алтайский край. Однако предприниматели не уверены, что эти меры приносят ощутимые результаты.

"Я был на вьетнамской выставке в Новосибирске, партнеры заинтересовались. Мы думали, что будем отправлять продукцию, но дело так и не дошло до поставки. Вы говорите, ездили во Вьетнам, переговоры вели. Кто конкретно из предпринимателей заключил договор? Есть такой пример?" – спросил директор ООО "Бровар" (производитель подсолнечного масла, г. Рубцовск) Александр Евдокименко.

Ответ он получил из уст алтайских бизнесменов, которые уже заключили экспортные контракты.

Заместитель директора по продажам "Барнаульского котельного завода" Руслан Агапов:

"Мы неоднократно принимали участие в торгово-экономических миссиях, бизнес-миссиях в целом ряде стран. Но Вьетнам – это тот пример, когда все получилось. Четыре года тому назад для нас Вьетнам был отдаленный, потенциально желаемый рынок. В 2015 году Центр поддержки экспорта пригласил нас поучаствовать в промышленной выставке в Ханое. Мы согласились, но честно говоря, участие нашего предприятия в такой выставке было как стрельба из пушки по воробьям. Но тем не менее нам удалось познакомиться с вьетнамскими предпринимателями, которые работают в нашей сфере. После возвращения мы получили запрос, а еще через пару месяцев подписали первый контракт. Суммы, конечно, не очень большие, но тем не менее ежегодно у нас было по контракту с этой компанией. В прошлом году мы съездили в составе делегации Алтайского края с бизнес-миссией в Ханой. Нас пригласили в торговое представительство и рассказали о крупнейшей вьетнамской компании, которая является генподрядчиком почти для всех электростанций Вьетнама. Мы организовали встречу и заключили контракт. Эта компания предложила нам заменить китайское оборудование, которое у них стоит на огромном количестве объектов. Основная проблема в работе с Вьетнамом – логистика, страна очень удаленная. Наша продукция не очень габаритная и объемы не очень большие, поэтому мы пользуемся услугами транспортной компании. Доставка обходится примерно в 10% от стоимости товара. Языкового барьера нет: почти все вьетнамцы говорят по-английски, а некоторые и по-русски".

Директор по внешнеэкономической деятельности ООО "Вистерра" Ирина Чистякова:

"У нас есть контракты на рынке Вьетнама, но сразу оговорюсь, вьетнамцы – это такой народ… Есть контракт, есть деньги, есть продукт. Говорим: "Начинаем работать", они отвечают: "Давайте завтра". Нужно понимать, что все это долговременно. Набирайтесь сил, энергии и денег. Потому что потребуются средства на маркетинговые расходы. Участвуйте в выставках: живой контакт, когда вы ведете переговоры, встречи со своим партнером, – это лучше, чем звонки и письма".