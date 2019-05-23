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И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом

, ИА "Амител"
Программа здорового образа жизни "ПАРК СПОРТА" открывает в Барнауле третий сезон

Летом 2019 года в Барнауле стартует третий сезон уникального проекта: программа здорового образа жизни "ПАРК СПОРТА". Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать в городских тренировках. Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечения горожан к систематическому занятию спортом. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы.

Базовыми направлениями программы выбраны актуальные фитнес-направления 2019 года: функциональный тренинг, tabata, strong by zymba, mind & body.

Тренировки будут проводиться в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Продолжительность каждой тренировки составит 50 минут.

Презентация программы состоится 25 мая 2019 года в 12:30 в Парке спорта.

Период проведения бесплатных городских тренировок: с 4 июня по 1 сентября 2019 года.

 

Организаторами проекта выступили Парк спорта А. Смертина, Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула, Администрация Индустриального района г. Барнаула, Алтайский краевой фонд "Социальные инициативы".

Партнеры проекта:

– сеть фитнес-клубов "К2 sport";

– компания "На спорте";

– радиостанция "DFM Барнаул";

– компания "Легенда жизни".

График тренировок еженедельно:

вторник в 19.30 – Функциональный тренинг;

среда в 19.30 – Strong by zymba;

четверг в 19.30 – Tabata;

воскресенье в 10.00 – Mind & body.

Вступай в команду программы "Парк спорта" и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!

Парк Спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов 12в
email: parksporta@mail.ru
ВКонтакте
Instagram
Все вопросы можно уточнить по телефонам:
Трофимов Алексей – 89039111295
Сингач Артем – 89831713199

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2019 10:02
- гость -

Поддерживаю такие мероприятия, молодцы!

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