Летом 2019 года в Барнауле стартует третий сезон уникального проекта: программа здорового образа жизни "ПАРК СПОРТА". Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать в городских тренировках. Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечения горожан к систематическому занятию спортом. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы.
Базовыми направлениями программы выбраны актуальные фитнес-направления 2019 года: функциональный тренинг, tabata, strong by zymba, mind & body.
Тренировки будут проводиться в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Продолжительность каждой тренировки составит 50 минут.
Презентация программы состоится 25 мая 2019 года в 12:30 в Парке спорта.
Период проведения бесплатных городских тренировок: с 4 июня по 1 сентября 2019 года.
Организаторами проекта выступили Парк спорта А. Смертина, Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула, Администрация Индустриального района г. Барнаула, Алтайский краевой фонд "Социальные инициативы".
Партнеры проекта:
– сеть фитнес-клубов "К2 sport";
– компания "На спорте";
– радиостанция "DFM Барнаул";
– компания "Легенда жизни".
График тренировок еженедельно:
вторник в 19.30 – Функциональный тренинг;
среда в 19.30 – Strong by zymba;
четверг в 19.30 – Tabata;
воскресенье в 10.00 – Mind & body.
Вступай в команду программы "Парк спорта" и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!
Парк Спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов 12в
email: parksporta@mail.ru
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Все вопросы можно уточнить по телефонам:
Трофимов Алексей – 89039111295
Сингач Артем – 89831713199
Комментарии
Поддерживаю такие мероприятия, молодцы!