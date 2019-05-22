Отбывающий наказание в Алтайском крае юноша победил в Межрегиональном дистанционном интеллектуально-творческом конкурсе-олимпиады "Звездный час", который проводится среди учащихся вечерних школ при ЛИУ.
Юный заключенный оказался лучшим "хакером" среди 30 учащихся 10-12 классов различных учреждений при управлениях ФСИН России нескольких регионов, набрав 55 баллов из 60 возможных в дисциплине "Информатика и ИКТ".
Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю, он легко справился как с интеллектуальными заданиями, так и с творческим.
Осужденный получил похвальную грамоту от организаторов конкурса-олимпиады. Его конкурсная работа может войти в сборник лучших на конкурсе.
Комментарии
В чем его "хакерство"?
Или журналист так видит и называет конкурс программистов и, видимо, дизайнеров (если уж была творческая компонента).
за что отбывает?
за репосты?