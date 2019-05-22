Автомобиль рухнул с моста в Горном Алтае во время обострения паводковой обстановки.
Видео с последствиями произошедшего опубликовано в сообществе Barnaul 22.
"В районе поселка Замульта вода разрушила мост. В момент происшествия по нему ехала "Нива", машина упала в реку. Водитель и пассажиры успели спастись, никто не пострадал", – отмечает автор заметки.
Напомним, что также паводковая ситуация обострилась в Усть-Канском районе Республики Алтай.
Ситуация находится на контроле МЧС и местных властей.
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