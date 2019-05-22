Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии 22 мая на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, неподалеку от города Монтериджони, сообщает ТАСС.
В общественном транспорте находилось около 60 туристов, по предварительной информации, из РФ. В результате аварии один человек погиб, а еще 10 – пострадали.
Российские дипломаты направились на место трагедии, чтобы вступить в контакт с туристами и окончательно прояснить информацию о ЧП, а также о количестве россиян, получивших увечья.
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