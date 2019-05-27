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Кредит на долг: как барнаульцы сами лишают себя долгожданного путешествия

, ИА "Амител"
БГЭС рекомендует барнаульцам перед отпуском погасить долги за электроэнергию

Долгожданное лето и отпуск уже не за горами. Многие горожане выбирают маршруты для путешествий, покупают билеты и путевки на отдых. Не забывают оформить медицинскую страховку, но не вспоминают о коммунальных долгах. А между тем, например, из-за задолженности за электроэнергию могут не выпустить за пределы России. Как не оказаться в подобной ситуации? Что делать, если у вас есть долги за свет, но запланирована поездка за рубеж. Об этом и многом другом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина. Публикуем интервью на Amic.ru.

Корр.: Ирина Александровна, насколько реальна для потребителей угроза оказаться в числе невыездных граждан из-за долгов за электроэнергию?

И.Т.: Порядка 90% должников Барнаульской горэлектросети ограничено в выезде за границу. Такой запрет налагается при наличии долга от 30 тысяч рублей. Все, у кого образовалась такая задолженность, рискуют оказаться в списках невыездных. Мы за этой цифрой следим, стремимся к 100%. И если видим, что заканчивается срок запрета на выезд, а должник не погасил задолженность, то обращаемся в службу судебных приставов и продлеваем его.

Кто из абонентов понимают последствия таких ограничений, заранее оплачивают долги. Так, гражданка П. в прошлом году собралась с внучкой на отдых в Турцию. Она знала о своей задолженности за электроэнергию в размере более 216 635 рублей, поэтому заранее оплатила всю сумму, которую накопила за целый год. После этого получила справку о погашении задолженности, отвезла ее в службу судебных приставов, чтобы снять ограничение на выезд. Еще один наш абонент, не имевший официальных источников дохода, погасил долг в размере 31 999,36 рубля, после того, как приобрел путевку на море.

Часто случаются истории с печальным финалом, когда гражданам из-за долгов не удается покинуть пределы страны. Например, барнаулец не смог с первого раза выехать на работу в Республику Казахстан. Он имел задолженность в размере 34 819 рублей. Уехать он смог через полторы недели, после ее погашения. Была ситуация, когда долг свыше 32 тысяч рублей помешал абоненту своевременно получить шенгенскую визу.

Корр.: Купил человек путевку, что и где он должен проверить, чтобы убедиться, что у него с платежами, а в нашем случае и с отдыхом, полный порядок?

И.Т.: Для уточнения вопроса о наличии задолженности за электроэнергию нужно обратиться непосредственно в Горэлектросеть по телефону: 50-12-50 или в службу судебных приставов, если интересует запрет на выезд. К сожалению, общедоступной базы граждан, у которых имеется ограничение на выезд, у службы судебных приставов не существует.

Корр.: Помимо запрета на выезд, какими еще способами вы боретесь с недобросовестными потребителями электричества?

И.Т.: На каждого должника у нас найдется свой эффективный способ. Если в жилом доме проживают и тратят электроэнергию, то отключение электроэнергии наиболее действенный способ для погашения долга. Если человек много путешествует, то работает запрет на выезд. Все действия в совокупности дают результат. Обращение взыскания на заработную плату или иные доходы должника, наложение ареста на недвижимое имущество и в целом на имущество: телевизоры, холодильники. Они подлежат реализации, при этом надо понимать, что если телевизор стоит в магазине определенную сумму денег, то судебными приставами он будет реализован за сумму в разы меньшую первоначальной стоимости.

Хорошо мотивирует оплачивать долги арест имущества должника, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, автомобиля. Одна наша злостная неплательщица, долг которой достиг 163 тысяч 780 рублей, внесла в кассу необходимую сумму перед продажей дома. Другой должник в аналогичной ситуации, чтобы снять запрет на регистрационные действия, оплатил задолженность в полном объеме, а это 236 336 рублей.

К тому же не надо забывать про пени, которые начисляются за несвоевременную оплату. Это достаточно приличные дополнительные суммы. Настолько, что некоторые предпочитают брать кредит, чтобы погасить задолженность. Такие случаи в практике бывают.

Корр.: Готовы ли вы на реструктуризацию долга в виде рассрочки платежа?

И.Т.: Да, такой вариант возможен. В каждом конкретном случае условия рассрочки рассматриваются индивидуально. Но если мы видим искреннее намерение клиента погасить задолженность, мы идем ему навстречу.

Корр.: Когда вы начинаете заниматься должником. Каков должен быть порог неоплаты?

И.Т.: Если потребитель до 10 числа следующего месяца за расчетным не оплатил потребление, то с 11 числа он становится должником. Дальше мы смотрим на период просрочки, размер долга, на платежную дисциплину абонента, чтобы воздействовать на него наиболее эффективными инструментами. Как бы то ни было, но при наличии просрочки человек начинает платить пени. Поэтому моя рекомендация – не копить долги и своевременно оплачивать потребление электроэнергии.

Беседовала Ася Хлыновская

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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