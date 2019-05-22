Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ сообщает о деятельности мошенников от имени организации.
Так, накануне к ним обратилась женщина, которая попалась на уловку злоумышленников.
Ей на электронную почту пришло письмо от "Федеральной службы Социального Страхования РФ", где говорилось о законе, которого на самом деле не существует, но согласно которому гражданке полагалась выплата.
Чтобы ее получить, жительнице региона предложили пройти по ссылке на сайт, зарегистрироваться там, внести плату за пользование ресурсом и получить право на "пособие".
В результате женщина пришла жаловаться в Фонд социального страхования РФ, что выплаты не приходят, и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.
"Мы хотим предупредить жителей Алтайского края: Фонд социального страхования РФ не рассылает подобных писем! – отметила управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова. – И не берет плату за информацию о том, что Фонд гарантирует жителям края".
В организации напомнили, что информирование страхователей осуществляется только с электронной почты вида <…@ro22.fss.ru>. Остальные письма сомнительного содержания рекомендуется игнорировать.
Комментарии
Когда, наконец, мы увидим отчеты прокуратуры и полиции о реальной борьбе с мошенниками, с фактами доведения до посадки в положенные для них помещения. Телефон задолбали звонками и смсками, интернет заполнен мошенническими предложениями о продаже грибов, клубники и прочей дребеденью, а правоохранители их не замечают. Зачем в полиции создали отдел "К", для желающих обрести тепленькое местечко?
22.05.2019 20:43
Обозленный Гость
не мешайте им разбираться со школьными хулиганами, которые обижают однолассников.