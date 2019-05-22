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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Хорошая идея. Сейчас алкоголь продают до 21 часа вечера и это очень строго.

Нет, не нужно продлевать время. Продажа до 21 часов - это нормально.

Я считаю, что вообще не должно быть никакого ограничения про времени продажи.