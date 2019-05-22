Из-за проливных дождей в Республике Алтай вышла из берегов река Малый Ильгумень в Онгудайском районе, сообщает пресс-служба ФКУ Упродор "Алтай".
В результате разлива в районе 653 км трассы Р-256 "Чуйский тракт" вода подошла вплотную к проезжей части, размыв откос и частично обочину. Вода находится в 30 сантиметрах от верха земляного полотна.
Для предотвращения дальнейшего разрушения на место происшествия направили бригады дорожников, которые защищают автодорогу от воды.
Организована отсыпка участка бутовым камнем и скальным грунтом. На месте ЧП работают экскаватор и два автосамосвала.
Работы ведутся без перекрытия проезжей части. Проезд не затруднен.
Комментарии