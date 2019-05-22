Алсу рассказала об участии дочери в новом финале "Голоса"

Певица Алсу в эфире "Серебряного дождя" ответила на вопрос о результатах шоу "Голос. Дети" и намерениях касательно спецвыпуска, где состоится альтернативный финал телепередачи, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, участники шоу оказались "втянуты в какие-то игры", но она надеется, что все закончится хорошо.
Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках, уточнив, что окончательное решение примет сама девочка.
"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама", – поделилась поп-исполнительница.
Финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно. Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Ранее сообщалось, что минимум пять регионов РФ заподозрили в "аномальном" голосовании. Среди подозрительных субъектов находятся Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.
Примечательно, что в СМИ ранее появилась информация о привлечении работников курского завода "Авиаавтоматика" для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы. Также сообщалось, что в некоторые военные части поступило несколько тысяч SIM-карт, которые якобы были использованы для голосования.
По результатам проверки Первый канал принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети". Его финалистов пригласят на спецвыпуск и повторно определят победителя.
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