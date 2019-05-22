Премьера фильма известного американского режиссера Квентин Тарантино "Однажды в Голливуде" состоялась на Канском фестивале, сообщает РИА Новости. Картину встретили шумными овациями.
Журналисты оценили не только творчество кинематографиста, но и изменения в его личной жизни – на премьеру "вечно холостой" Тарантино пришел с женой. Свадьба состоялась полгода назад.
Режиссер ответил на вопрос, почему он так долго оставался холостяком.
"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", — заявил Тарантино.
Напомним, накануне появился русскоязычный трейлер фильма "Однажды в Голливуде". В частности, на ролике есть момент, где как персонаж Леонардо Ди Каприо сжигает нацистов.
Роли в картине исполнили сразу несколько очень известных актеров. Помимо Ди Каприэ, можно выделить Бреда Питта, Аль Пачино, Марго Робби и Курта Рассела.
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