Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, что сейчас в российских школах работают 1,308 млн учителей, сообщает ТАСС.
По ее словам дефицит кадров в учреждениях образования составляет 10-11%. Это связано в том числе и с тем, что больше половины выпускников педагогических вузов не устраиваются на работу в школы.
"Сейчас ежегодно по контрольным цифрам приема на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тыс. человек, из них только 33-34 тыс. доходят до школ", – констатировала Васильева.
Из такой тенденции специалисты Минпросвещения сделали выводы, что к 2029 году нехватка педагогов составит 180 тысяч человек.
В связи с этим одной из главных задач ведомства Васильева назвала привлечение в школы молодых педагогов.
Комментарии
К этим 11%добавьте учителей-пенсионеров.Получится,наверно,процентов 50%
А еще нужно учесть, что многие работают на две ставки. Просто некому вести уроки.
Какие 10%, пенсионеров уже как в больницах больше половины. Они там вообще не в теме ?
платить им ЗП на которую можно жить не пробовали, а не тока руководству?