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Томенко договорился завершить прокладку газопровода до Ребрихи

, ИА "Амител"
Соответствующая договоренность достигнута с "Газпромом"
Фото: sgd22.ru

Фото: sgd22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей встречи в Москве заключил несколько договоренностей с членом правления ПАО "Газпром", начальником Департамента по работе с органами власти России Владимиром Марковым.

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, одним из итогов встречи стало соглашение о завершении строительства газопровода до райцентра Ребрихинского района.

Участники беседы обсудили дальнейшее взаимодействие компании и правительства Алтайского края для последующей газификации региона. Оно включает несколько направлений совместной работы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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