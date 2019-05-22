Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей встречи в Москве заключил несколько договоренностей с членом правления ПАО "Газпром", начальником Департамента по работе с органами власти России Владимиром Марковым.
Как сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, одним из итогов встречи стало соглашение о завершении строительства газопровода до райцентра Ребрихинского района.
Участники беседы обсудили дальнейшее взаимодействие компании и правительства Алтайского края для последующей газификации региона. Оно включает несколько направлений совместной работы.
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