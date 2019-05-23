Алтайский край 23 мая живет в режиме штормовой погоды – в регионе ожидаются осадки, а в ночное время заморозки.
"На большей части территории умеренный, местами небольшой, в предгорьях сильный дождь, гроза, град", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +12…+17 градусов. А вот в ночь на 24 мая в регионе местами прогнозируют похолодание до 0…-2 градусов.
Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В Барнауле будет умеренный дождь. Днем в краевой столице температуры составят +13…+15 градусов. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.
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