Фото: avito.ru
Элитную пятикомнатную квартиру в двух уровнях площадью 183 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на восьмом и девятом этажах кирпичного дома на улице Анатолия. Высота потолков составляет три метра.
В квартире выполнен качественный ремонт, положен дубовый паркет, имеется камин, на стенах – итальянская штукатурка.
"Три лоджии с выходом из комнат и кухни. Библиотека, гардеробная, два санузла. Из гостиной открывается панорамный вид на реку Обь. В доме консьерж, огороженная территория, детская площадка. Есть возможность полностью сделать перепланировку, выделить две полноценные квартиры", – добавляет автор объявления.
За квартирой закреплены два парковочных места.
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