ВЦИОМ опросил жителей Екатеринбурга о резонансной ситуации, связанной с массовыми протестами граждан против строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере у театра драмы.
Жители хорошо осведомлены о ЧП – 94% опрошенных рассказали, что знают о возникшем конфликте.
Поддержали возведение храма 79% жителей, правда, лишь 7% считают, что он должен быть построен так, как планировалось изначально.
Еще 14% респондентов ответили, что считают возможным стройку на этом месте, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.
58% опрошенных уверены, что храм нужно строить в другой части города.
18% горожан выступили против возведения храма на территории Екатеринбурга.
Ранее принято решение снести "забор раздора" и приостановить строительство.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал предложить как минимум четыре альтернативных площадки для строительства храма.
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