Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила против экс-президента Петра Порошенко уголовное дело по подозрению в злоупотреблении властью, сообщает ТАСС.
Согласно версии обвинения, Порошенко совместно с депутатом Игорем Кононенко координировал действия должностных лиц "Центрэнерго" "с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству".
САП утверждает, что итогом реализации такой схемы стала приватизация "Центрэнерго", при которой было похищено госимущество на сумму более 6 млрд гривен (228 млн долларов).
Если вина Порошенко будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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