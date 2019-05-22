Госдума одобрила в первом чтении введение высоких штрафов за отказ в услугах незащищенным категориям граждан, сообщает "Коммерсантъ".
Речь идет об инвалидах и пожилых людях. Согласно законопроекту, их "обидчикам" может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а организациям, которые они представляют, – до 100 тысяч рублей.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ежегодно в Роспотребнадзор поступает свыше 20 тысяч жалоб от людей, права которых ущемили из-за их состояния здоровья.
Председатель Государственной думы назвал такое положение дел недопустимым.
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