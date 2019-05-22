"Левада-центр" провел опрос, в котором выяснял, к каким соседям граждане России отнеслись бы с большей приязнью, а к каким – с меньшей.
В качестве вариантов были предложены: "вьетнамская, китайская семья", "выходцы с Кавказа или Средней Азии", "гомосексуальная пара", "мать-одиночка с ребенком", "неблагополучная семья", "очень бедная семья", "очень богатая семья", "пожилой одинокий человек", "семья из африканской страны", "семья с инвалидом" и "члены религиозной секты".
По результатам ответов на вопросы выяснилось, что в список самых желанных соседей попали три категории: "пожилой одинокий человек" (индекс "соседской" терпимости 195), "мать-одиночка с ребенком" (194) и "семья с инвалидом" (193).
Более сдержанно россияне относятся к соседству с категориями: "очень бедная семья" (181), "очень богатая семья" (168), "семья из африканской страны" (129), "вьетнамская, китайская семья" (122) и "выходцы с Кавказа или Средней Азии" (104).
Наименее всего респондентам хотелось бы соседствовать с категориями: "неблагополучная семья" (77), "гомосексуальная пара" (69) и "члены религиозной секты" (49).
В опросе приняли участие 1600 человек. Он был проведен с 18 по 23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке.
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