После премьеры фильма "Однажды в Голливуде" в Каннах знаменитый режиссер Квентин Тарантино подвергся обвинению в сексизме со стороны журналистов, сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.
Представителей прессы после просмотра кинокартины насторожило показанное там жестокое обращение с женщинами и малое количество реплик у актрисы Марго Робби.
Это и стало поводом для обвинений в сексизме, но Тарантино отказался вступать в дискуссию на эту тему и подчеркнул, что не согласен с такими выводами.
Сама Робби сдержано ответила на вопрос, почему ее героиню сделали "молчаливой". По ее словам, "персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов".
Ранее Тарантино ответил на вопрос, почему он не женился до 55 лет.
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