На фоне информации о том, что отбывающий наказание в местах лишения свободы бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев находится в подавленном состоянии после развода женой, с ним пообщался замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
"Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает", — приводит слова Максименко радиостанция "Говорит Москва".
Он уточнил, что у осужденного крепкая и надежная семья. Благодаря поддержке супруги Улюкаев и держится, констатировал замдиректора ФСИН России.
Напомним, экс-руководитель Минэкономразвития России осужден за вымогательство и получении взятки в размере двух миллионов долларов за благоприятную оценку покупки "Роснефтью" компании "Башнефть".
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