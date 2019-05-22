Росстат информирует о росте промышленного производства в России в апреле 2019 года на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает РБК.
Это рекордный скачок за последние два года. Последний раз большего прогресса российские промышленники достигали в мае 2017-го, когда под влиянием погоды и календарного фактора произвели на 6,9% больше продукции.
Другой близкий к этому показатель отмечен в феврале 2019-го – 4,1% увеличения.
Если брать в расчет объем промышленного производства с января по апрель, то за год оно выросло на 2,8%.
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