АвтоВАЗ запустил производство универсала с улучшенной проходимостью – LADA Granta Cross / Фото: lada.ru
АвтоВАЗ запустил производство универсала с улучшенной проходимостью – LADA Granta Cross, сообщает пресс-служба концерна. Первые автомобили новой модели уже отправились в дилерские центры.
Cross в семействе LADA Granta отличает увеличенный дорожный просвет – 198 см. Кузов от повреждений на легком бездорожье предохраняет защитный пластиковый обвес.
Салон оформлен в двухцветной гамме. В зависимости от вкусов клиента основной черный цвет могут дополнять серые либо оранжевые вставки на дверях и сиденьях.
Бросаются в глаза и 15-дюймовые литые диски, выполненные в фирменном стиле АвтоВАЗа. Они сочетают в себе серый и серебристый цвета.
В базовую комплектацию входят климат-контроль и рейлинги на крыше. Так подчеркивается одно из предназначений машины – активный отдых и туризм. Для лучшего преодоления сугробов и колеи увеличены углы въезда, съезда и рампы. Все это дополняет энергоемкая подвеска.
Автомобиль поступит в продажу летом 2019 года. Покупателям предложат различные конфигурации силового аппарата и несколько вариантов комплектаций.
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