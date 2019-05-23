Масштабное исследование позволило ученым сделать вывод о том, что резко худеть или толстеть в старости опасно, сообщает "МедикФорум".
Ученые из Южной Кореи на протяжении 11 лет наблюдали состояние здоровья 67 тысяч пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет.
Особое внимание они уделяли весу пенсионеров, производя регулярные замеры. На основании полученных данных они выяснили, что резкие изменения массы тела, особенно в сторону уменьшения, являются предвестниками деменции.
Так пожилые люди, чей индекс массы тела за два года изменялся на 10% и выше, страдали от старческого слабоумия на 20% чаще.
"Как увеличение, так и потеря веса могут быть значительными факторами риска, связанными с деменцией", — констатировали исследователи.
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