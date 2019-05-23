Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2019" признались в допущенной ошибке при подсчете баллов и пересмотрели результаты исполнителей в соответствии с новыми результатами, сообщает lenta.ru.
Как выяснилось, неправильно были начислены баллы за членов жюри из Белоруссии, которые были отстранены от финала из-за того, что разгласили, за кого голосовали в полуфинале, тем самым нарушив правила.
В итоге было решено из белорусской корзины начислить каждому участнику его средний балл. Однако сработал человеческий фактор и при вычислении этого самого усредненного показателя случилась ошибка.
Сильнее всего из-за нее пострадали двое лидеров: Дункан Лоуренс (Нидерланды) и Mahmood (Италия), которым в итоге дополнительно начислили по семь баллов.
Сергею Лазареву добавили еще один балл, что не изменило его итоговой позиции. А вот некоторые конкурсанты в результате пересчета поменялись местами.
Белоруссия обогнала Германию, заняв 24 место, Северная Македония поднялась на седьмую строчку, отодвинув Азербайджан, а Швеция обогнала Норвегию, заняв пятую позицию.
Остальные результаты остались неизменными.
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