Пресс-служба "Роскосмоса" ответила на вопрос, зачем дочернему предприятию госкорпорации потребовались две тысячи голодных пиявок, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Компания-разработчик спутников ИСС имени Решетнева разместила на сайте госзакупок заказ на две тысячи голодных пиявок размерами от 8 см до 12 см. Уточняется, что они должны быть медицинскими либо аптекарскими. На это предусмотрено 89 тысяч рублей.
В "Роскосмосе" уточнили, что в структуре предприятия имеются лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, куда и будут поставлять червей для рекреационных целей.
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