В Италии продолжается расследование аварии туристического автобуса, в котором находились отдыхающие из Восточной Европы, в том числе россияне.
Общественный транспорт опрокинулся в кювет 22 мая на трассе Сиена – Флоренция неподалеку от города Монтериджони.
Как сообщает "Комсомольская правда", в результате аварии 31 человек пострадал, а 40-летняя женщина-гид погибла.
Спасательная операция по извлечению пассажиров, которые не могли самостоятельно выбраться из покореженного автобуса с заблокированными дверями, продолжалась около двух часов.
После этого из кювета подняли сам транспорт. Эксперты говорят, что туристам очень повезло, так как падение смягчили кусты и мягкий грунт.
Одной из основных версий причин трагедии считается ошибка водителя. Тестирование на алкоголь показало отрицательный результат – мужчина был трезв.
"Мы не исключаем, что водитель отвлекся во время езды. Именно это и могло привести к аварии", — поделился глава дорожной полиции по Тоскане Паоло Мария Помпонио.
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