Отдых в одном из барнаульских кафе 20 мая 2019 года закончился для местной жительницы групповым изнасилованием, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Началось все с того, что после знакомства в кафе женщину вызвались проводить до дома двое молодых людей.
По версии следствия, выбрав подходящий участок местности, новые знакомые изнасиловали горожанку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
По горячим следам правоохранительные органы задержали двоих барнаульцев 23-х и 24-х лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия группой лиц) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия группой лиц).
Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, ведется сбор и закрепление доказательств вины молодых людей.
Комментарии
А тётке сколько лет было ???
А тётке сколько лет было ???
Как это влияет на суть процесса?
30 ей вроде!
Сколько б лет не было ума не нажила.
Некрофилы какие-то, а у бабка использовала последний шанс.
Походу подстава...