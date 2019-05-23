Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала публикацию результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты, сообщает РИА "Новости".
Согласно опросу ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных заявили о том, что от строительства храма лучше отказаться.
В епархии, комментируя результаты соцопроса, отметили, что большинство горожан одобрят возведение храма святой Екатерины. Также там уверены, что негативное отношение к месту строительства "связано с определенной напряженностью" в обществе.
По мнению Екатеринбургской епархии, опрос, проведенный "во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел", а также является "лишь небольшим срезом", который отражает "перегретость общества".
Также заявили, что результаты опроса свидетельствуют о "недоинформированности" екатеринбуржцев относительно проекта строительства храма.
В епархии выразили надежду, что "главный опрос впереди".
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Власти города после предложения президента России Владимира Путина заявили, что будет проведен опрос жителей.
Комментарии
да пофигу попам на чьёто мнение, главное ихние хотелки, чихать они хотели, что сквера не будет и гулять людям будет негде - пусть в их церковь приходят баблишко приносят, ага?
Чем больше у народа страданий, нужды, боли, безысходности и прочих проблем - тем больше приход.