Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США "бросить вызов" военному влиянию России в Арктике, сообщает Sputnik.
"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике", — заявил Болтон.
Он также отметил, что США необходимо помешать намерениям Китая усилить влияние в Арктике.
Болтон подчеркнул, что для этих целей требуется строительство кораблей нового класса для круглогодичного присутствия в регионе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с возможной милитаризацией Китая в Арктике.
Со ссылкой на экспертов ранее сообщалось, что Россия небоеспособна против США в Арктике, поскольку ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".
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