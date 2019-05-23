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Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США

, ИА "Амител"
"Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу", – говорится в описании монеты

Памятные монеты покрыты 24-каратным золотом / Фото: bradfordexchange.com

Американская компания Bradford Exchange выпустила юбилейные золотые монеты к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которых изображены флаги союзников США – Франции и Великобритании, но отсутствует флаг СССР, сообщает RT.

Памятные монеты покрыты 24-каратным золотом. "На оборотных сторонах изображены оригинальные и драматические события Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников, а на оборотных сторонах изображены цветные флаги США, Великобритании и Франции", – говорится в описании монеты на сайте компании.

"После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время для Величайшего поколения, чтобы радоваться и размышлять о светлом будущем свободы. Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, о которой мы напоминаем коллекцией монет, посвященной 75-й годовщине победы", – отмечается в сообщении.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.05.2019 09:09
- гость -

Твари

0  0
23.05.2019 09:30
Житель правого берега Оби

Это все политика.
Но вот мне интересно, а у простого населения не возникают вопросы, когда они на глобус смотрят!?

0  0
23.05.2019 09:35
- гость -

Ну может они имеют ввиду свободу в общем смысле, а не от фашизма, тогда СССР правомерно не указали, после войны СССР навязал свою диктатуру.

0  0
23.05.2019 09:41
- гость -

Заполыхали пердаки ))

0  0
23.05.2019 09:43
- гость -


23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...

0  0
23.05.2019 09:55
- гость -

Что за исторические личности изображены на монете?

0  0
23.05.2019 09:56
- гость -

Ну, кстати, в сссре тоже не особо союзников почитали) все сами, они так...

0  0
23.05.2019 10:00
- гость -


23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...

таим .....ам уже не что не поможет.!

0  0
23.05.2019 10:05
Я

23.05.2019 09:56
- гость -

Учите историю!!! И вы узнаете когда эти типа союзники открыли второй фронт!

0  0
23.05.2019 10:08
- гость -

Ну ладно англикосы с америкосами. а лягушатники там каким боком? за неделю страну слили.

0  0
23.05.2019 10:09
- гость -

23.05.2019 10:05

Тем не менее, открыли. А некоторые в то же время напали)

0  0
23.05.2019 10:10
гость

Все правильно,мы не союзники,Мы-основная сила и победители фашизма.

0  0
23.05.2019 10:13
- гость -

23.05.2019 09:43
- гость -

23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...

Учитесь.

0  0
23.05.2019 10:16
- гость -

23.05.2019 10:10
гость

Правильно, на этом и успокоимся))

0  0
23.05.2019 10:16
- гость -

А СССР был оплотом свободы и демократии, просвети?

0  0
23.05.2019 10:29
Я

23.05.2019 10:09
- гость -
23.05.2019 10:05

Тем не менее, открыли. А некоторые в то же время напали

Кто именно и на кого?

0  0
23.05.2019 10:33
Я

23.05.2019 10:16
- гость -
А СССР был оплотом свободы и демократии, просвети?
Да он не был оплотом демократии по американски, а страна была свободной!

0  0
23.05.2019 10:33
- гость -

10,29, вы сейчас пошутили?)))
Если нет - учите историю)

0  0
23.05.2019 10:39
- гость -

Ленд-лиз всему голова.

0  0
23.05.2019 10:46
- гость -

Васьки, погуглите кто и на чьей стороне вступил во Вторую Мировую Войну, а потом утрите слёзки гордости.

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