Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США

Памятные монеты покрыты 24-каратным золотом / Фото: bradfordexchange.com
Американская компания Bradford Exchange выпустила юбилейные золотые монеты к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которых изображены флаги союзников США – Франции и Великобритании, но отсутствует флаг СССР, сообщает RT.
Памятные монеты покрыты 24-каратным золотом. "На оборотных сторонах изображены оригинальные и драматические события Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников, а на оборотных сторонах изображены цветные флаги США, Великобритании и Франции", – говорится в описании монеты на сайте компании.
"После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время для Величайшего поколения, чтобы радоваться и размышлять о светлом будущем свободы. Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, о которой мы напоминаем коллекцией монет, посвященной 75-й годовщине победы", – отмечается в сообщении.
Комментарии
Твари
Это все политика.
Но вот мне интересно, а у простого населения не возникают вопросы, когда они на глобус смотрят!?
Ну может они имеют ввиду свободу в общем смысле, а не от фашизма, тогда СССР правомерно не указали, после войны СССР навязал свою диктатуру.
Заполыхали пердаки ))
23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...
Что за исторические личности изображены на монете?
Ну, кстати, в сссре тоже не особо союзников почитали) все сами, они так...
23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...
таим .....ам уже не что не поможет.!
23.05.2019 09:56
- гость -
Учите историю!!! И вы узнаете когда эти типа союзники открыли второй фронт!
Ну ладно англикосы с америкосами. а лягушатники там каким боком? за неделю страну слили.
23.05.2019 10:05
Тем не менее, открыли. А некоторые в то же время напали)
Все правильно,мы не союзники,Мы-основная сила и победители фашизма.
23.05.2019 09:43
- гость -
23.05.2019 09:35
- гость -
Лечитесь...
Учитесь.
23.05.2019 10:10
гость
Правильно, на этом и успокоимся))
А СССР был оплотом свободы и демократии, просвети?
23.05.2019 10:09
- гость -
23.05.2019 10:05
Тем не менее, открыли. А некоторые в то же время напали
Кто именно и на кого?
23.05.2019 10:16
- гость -
А СССР был оплотом свободы и демократии, просвети?
Да он не был оплотом демократии по американски, а страна была свободной!
10,29, вы сейчас пошутили?)))
Если нет - учите историю)
Ленд-лиз всему голова.
Васьки, погуглите кто и на чьей стороне вступил во Вторую Мировую Войну, а потом утрите слёзки гордости.