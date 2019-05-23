Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров, сообщает RT со ссылкой на заявление на сайте альянса.
"Просто чтобы было понятно – Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", – заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран – членов НАТО в Брюсселе.
Он также потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. В Кремле подчеркнули, что "такого вопроса существовать не может".
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Зеленского. "Что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и во веки веков будет составной частью России", – написал Кадыров.
Комментарии
Плевать мы хотели, к чему там они призывают! Косово сначала верните Сербии...
Все не уймутся никак...
Как странно происходит - всегда завоевание территорий приносило доход народу метрополии, а здесь все наоборот! Кому это выгодно?!
Америку индейцам и далее по списку.
Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины
кого его?
Они были бы рады если бы Россия покинула Крым, Курилы, Калиниград, Кавказ, Сибирь. Может они сами этот мир покинут
В Крыму уже 95 % населения граждане РФ, большая часть из них в Крыму и родились, с хренали они его покидать то будут? Пусть НАТО Европу покинет