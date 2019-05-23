Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт

Учителям, проживающих в сельской местности, предлагают компенсировать оплату взносов на капитальный ремонт, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в четверг, 23 мая.
Авторы законопроекта отмечают, что закон "Об образовании в РФ" определяет правовой статус педагогических работников. Установлено, что учителя, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
При этом размер и порядок возмещения расходов по льготам для сотрудников федеральных государственных образовательных организаций устанавливается правительством России и обеспечивается за счет ассигнований из федерального бюджета. Для педагогических работников образовательных организаций регионов и муниципалитетов льготы устанавливаются региональным законодательством за счет бюджета субъектов.
На практике возникают ситуации, когда власти отказывают гражданам в компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт, утверждая, что эта компенсация не входит в перечень гарантий по услугам ЖКХ. При этом суды выносили решения, подтверждающие необходимость осуществления таких компенсаций.
Законопроект предлагает уточнить, что сельские учителя имеют право на компенсацию взносов на капремонт.
Комментарии
создают иллюзию работы
да на зарплату законотворцев, обсуждающих этот закон, потратят больше, чем будет выплачено взносов на капремонт
да и вообще все эти целевые льготы это сложно. если считаете, что сельский учитель получает слишком мало, добавьте ему совсем чуть-чуть
компенсация на капремонт, на селе? Сколько процентов населения на селе живет не в частном доме?