Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что необходимо вернуть надбавки за вредные условия работы медикам, имеющим дело с оборудованием, дающим излучение, пишет "Парламентская газета".
"Роспотребнадзор провел переаттестацию практически всех рабочих мест таких специалистов и снял их надбавки за вредные условия труда. Теперь врачи говорят: "Почему я должен рисковать здоровьем на этом оборудовании, если буду получать как обычный терапевт?" – отметил Петров в ходе заседания, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
По его мнению, в данной сфере необходимо разобраться, и вернуть врачам их надбавки.
"Прежде всего, за риск. Чтобы мы могли своевременно диагностировать онкозаболевания, необходимо современное оборудование и опытные специалисты", – пояснил Петров.
Ранее сообщалось, что Минтруд начал разрабатывать методику оценки вредности, которая может послужить появлению в России введения доплаты за эмоциональную и интеллектуальную вредность, в результате чего врачи будут получать льготы.
Комментарии
Хорошая работа у чиновников и депутатов - что-нибудь запретят, потом разрешат, потом снова запретят, потом снова разрешат... Делают видимость работы за бюджетный счет!