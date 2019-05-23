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Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты

, ИА "Амител"
"Нам нужно как можно скорее выйти на решение по льготному НДС на фрукты и ягоды", – поторопил Володин
Власти рассматривают варианты поддержки отечественных производителей фруктов и ягод / Фото: news.rambler.ru

Власти рассматривают варианты поддержки отечественных производителей фруктов и ягод / Фото: news.rambler.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что палата должна до сентября выйти на решение по льготному налогу на добавленную стоимость (НДС), чтобы закон не перешел автоматически на следующий год, пишет "Парламентская газета".

"Нам нужно как можно скорее выйти на решение по льготному НДС на фрукты и ягоды до сентября, потому что если будет задержка с принятием решения, то закон не сможет вступить в силу с 2020 года и уйдет автоматически на год последующий", – сказал Володин.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков добавил, что в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева обсуждались два возможных варианта поддержки.

"Это снижение ставки НДС, в этом случае могут быть определенные негативные последствия, связанные с тем, что это на всю продукцию, в том числе и импортную, будет снижена ставка. Второй вариант – субсидии. До 1 июля правительство должно определиться, нас проинформировать, и тогда мы будем принимать окончательное решение", – рассказал Жуков.

Ранее Медведев в ходе отчета о работе кабмина сообщил, что правительство сейчас рассматривает варианты поддержки отечественных производителей фруктов и ягод.

"Первый вариант предполагает предоставление субсидий всем российским производителям, для того чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы. Или можно унифицировать ставку НДС на уровне 10%. Этот вариант хорош, конечно, но, коллеги, давайте задумаемся, у нас пока еще 40% тех же яблок поставляются из-за границы. Если мы введем такую ставку, то надо понимать, что частично это будет поддержка тех, кто поставляет фрукты из-за границы. Но, возможно, мы по этому пути пойдем", – сказал Медведев.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что впервые предложение о снижении НДС на плоды и ягоды до 10% прозвучало в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента и председателя правительства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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