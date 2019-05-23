Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям" заявила о подготовке финансовым регулятором судебных исков в отношении руководства негосударственных пенсионных фондов.
Набиуллина отметила, что речь идет о фондах, входящих в крупные группы, "которые сейчас находятся на санации".
Она напомнила о введении в стране так называемой фидуциарной ответственности негосударственных пенсионных фондов.
"Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке", – пояснила Набиуллина.
Также планируется внести изменения в механизм санации банков, в том числе в правила продажи кредитных организаций после оздоровления и ответственности собственников и контролирующих лиц проблемных банков. В частности арест на их активы будет накладываться до суда.
Ранее сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды прогнозируют уменьшение дохода от инвестиций пенсионных накоплений граждан.
Комментарии
Можно подумать, в ЦБ не знали, для чего создаются НПФ? ....
Будущих пенсионеров поимели, а теперь еще и в свою пользу отжать деньги?! Красавцы!!!
Ворон ворону глаз выклёвывает
Мало того что на пенсию выйдешь позже так еще ее и не получишь. "Ваучер" не в ту организацию вложил, хотя куда не вложи все будут банкроты. Считаю что это преступление против человечества.
НПФ это Мавроди нашего времени.
Треть людей и их накопления обманом перевели в эти НПФ.
Сотни миллиардов рублей растворятся в никуда.
У меня жену перевели в НПФ "Социум".
Узнали об этом когда от них по почте пришел договор на подписание и поздравления о переводе.
Удоды.
С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у них все карты крапленые и правила меняют сами.