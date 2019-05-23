Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме

Фармпроизводители должны будут перерегистрировать в течение 2019-2020 годов цены на жизненно важные лекарственные препараты, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в четверг, 23 мая.
По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, ключевыми моментами в законопроекте являются две позиции: повышение и снижение цен на медикаменты.
Повышать цены на жизненно важные лекарства можно будет только раз в год на основании заявления, поданного до 1 октября. А снижать цены придется после того, как стоимость определенного препарата будет снижаться в стране-производителе или в странах, где зарегистрирован препарат.
"Навести порядок в ценообразовании на данный перечень лекарств – наш долг. Это серьезный шаг к современному государственному регулированию данного важнейшего сегмента здравоохранения", – сказал Морозов.
По его словам, цены на такие медикаменты должны быть доступны гражданам. Ситуация с ценообразованием на жизненно важные лекарства будет на контроле парламента. А экономическим анализом изменений на рынке медикаментов займется Федеральная антимонопольная служба. Сейчас в перечень жизненно важных входит 735 лекарственных препаратов.
Ранее Минздрав сообщил, что цены на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) в среднем по России за девять месяцев 2018 года выросли на 1,8%.
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