Четверг, 23 Май, 12:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме

, ИА "Амител"
Повышать цены на жизненно важные лекарства можно будет только раз в год
Депутаты желают навести порядок в ценообразовании на лекарства / Фото: ivbg.ru

Депутаты желают навести порядок в ценообразовании на лекарства / Фото: ivbg.ru

Фармпроизводители должны будут перерегистрировать в течение 2019-2020 годов цены на жизненно важные лекарственные препараты, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в четверг, 23 мая.

По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, ключевыми моментами в законопроекте являются две позиции: повышение и снижение цен на медикаменты.

Повышать цены на жизненно важные лекарства можно будет только раз в год на основании заявления, поданного до 1 октября. А снижать цены придется после того, как стоимость определенного препарата будет снижаться в стране-производителе или в странах, где зарегистрирован препарат.

"Навести порядок в ценообразовании на данный перечень лекарств – наш долг. Это серьезный шаг к современному государственному регулированию данного важнейшего сегмента здравоохранения", – сказал Морозов.

По его словам, цены на такие медикаменты должны быть доступны гражданам. Ситуация с ценообразованием на жизненно важные лекарства будет на контроле парламента. А экономическим анализом изменений на рынке медикаментов займется Федеральная антимонопольная служба. Сейчас в перечень жизненно важных входит 735 лекарственных препаратов.

Ранее Минздрав сообщил, что цены на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) в среднем по России за девять месяцев 2018 года выросли на 1,8%.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:13
Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты 0
12:03
Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты 0
11:48
Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме 0
11:33
Стоимость льготного проезда в транспорте могут увеличить в Алтайском крае 1
11:22
Шварценеггер анонсировал выход официального трейлера нового "Терминатора" 2
11:13
ЦБ готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов 2
11:02
Паводок в Алтайском крае: уровень воды в Катуни близится к критической отметке 0
10:49
Вернуть надбавки медработникам за вредные условия труда предложили в Госдуме 3
10:33
Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене" 0
10:22
Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо 2
10:11
Искать клад или пахать и сеять: что нельзя делать в Именины Земли 1
10:03
Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт 3
10:00
Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка 0
09:48
Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО 10
09:31
И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом 1
09:24
Наводнение в Горном Алтае: подмыты дороги, ограничен подъезд к селам 0
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 3
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 28
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 10
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 1
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 10
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 15
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 3
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 16
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 24
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 0
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 3
23:52
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России 0
23:28
Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой 0
23:12
Тарантино обвинили в сексизме из-за фильма "Однажды в Голливуде" 2
22:53
Пенсионер и мать-одиночка: россияне назвали идеальных соседей 1
22:21
Госдума одобрила штрафы за отказ в услугах инвалидам 0
22:01
Против Порошенко возбудили дело о хищении $228 млн 3
21:43
79% жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма 7
21:28
Томенко договорился завершить прокладку газопровода до Ребрихи 3
21:02
Васильева рассказала о дефиците учителей 14
20:44
СМИ: Улюкаев переживает из-за развода с женой 0
20:20
Законопроект Зеленского о выборах отклонили в Раде 0
20:01
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет 0
19:41
Алсу рассказала об участии дочери в новом финале "Голоса" 1
19:27
Сын избил мать и придушил ее шарфом в Новосибирской области 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.