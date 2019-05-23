Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Паводковая ситуация остается непростой в трех районах Горного Алтая, сообщает региональный главк МЧС России.
Так, в Усть-Канском районе в данный момент в населенном пункте Усть-Кумир вода вернулась в русло и подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. Однако из-за опасности разрушения подъездных путей остается ограниченным движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через реку Чарыш. Без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка (в них проживают 160 и 144 человека соответственно), с селами имеется пешеходное сообщение.
В Усть-Коксинском районе в населенном пункте Мульта на реке Мульта произошел подмыв подъездных путей, в результате чего было нарушено транспортное сообщение с населенным пунктом Замульта. В данный момент оно восстановлено.
Также произошло подтопление дороги регионального значения Кайтанак – Мараловодка – проезд возможен на технике повышенной проходимости.
В Онгудайском районе произошло повышение уровня воды в реке Большой Ильгумень в селе Купчегень, в результате чего возникла угроза подтопления автомобильного моста в центре села. Кроме того, подмыты подъездные пути к мосту через реку Большой Яломан на территории Купчегеньского сельского поселения.
Мост регионального значения соединяет село Большой Яломан с федеральной трассой Р-256, закрыто сообщение с населенным пунктом Большой Яломан. Проводится отсыпка подъездных путей.
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