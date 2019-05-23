Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене"

Запланированный на 2 июня концерт российского рэп-исполнителя Басты в Барнауле перенесли в СК "Темп" из-за суда по "Карандин-Арене", который закрыт из-за нарушений правил противопожарной безопасности, сообщает go_barnaul в Instagram.
"В связи с закрытием ЛДС "Карандин-Арена" концерт Басты переносится в СК "Темп" (Барнаул, проезд 1-й Балтийский, 9)", – говорится в сообщении.
Между тем, 22 мая в Индустриальном районном суде состоялось заседание по иску прокуратуры к собственникам ледового дворца "Карандин-Арена" в Барнауле. В итоге вынесение решения суда перенесено на 23 мая, администрация спорткомплекса обязалась предоставить в суд акт с устраненными нарушениями.
Ранее стало известно, что ледовый дворец "Карандин-Арена" в Барнауле закрыт из-за нарушений, которые были выявлены при проверке спортивной арены прокуратурой Индустриального района совместно с МЧС РФ по Алтайскому краю. В частности, одной из причин обеспечительных мер стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы на арене. В беседе с Amic.ru управляющий "Карандин-Арены" Максим Ничаев призвал не переживать и сообщил, что все недочеты уже устранены. Даже если суд не разрешит снять обеспечительные меры – они растопят лед на две недели раньше. Тем более что хоккейный сезон в Алтайском крае фактически завершился. К слову, лед на малой площадке уже растоплен.
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