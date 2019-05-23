В четверг, 23 мая 2019 года, выйдет первый официальный трейлер фильма "Терминатор. Темные судьбы". Об этом заявил Арнольд Шварценеггер со своей страницы в "Инстаграме" и обратился к подписчикам со словами: "Так как я из будущего, то могу официально заявить, что трейлер фильма "Терминатор" появится через 48 часов". Сообщение было выложено в сеть два дня назад.
В ролике актер указал точное время выхода трейлера "23.05.2019 06-00 AM PST", сославшись на Североамериканское Тихоокеанское стандартное время. Для барнаульцев это значит, что трейлер они смогут увидеть в 21:00 сегодня, 23 мая 2019 года.
Продюсером картины "Терминатор. Темные судьбы" стал Джеймс Кэмерон, который создал первые два легендарных фильма о войне сопротивления со Скайнет. Новый фильм продолжит сюжет второй части "Судный день". Таким образом, он вычеркнет из киновселенной три предыдущие франшизы, сообщается на "Кинопоиске".
Помимо Шварценеггера в фильме появится Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в фильмах 1984 и 1991 года. В российский прокат "Терминатор. Темные судьбы" выйдет 31 октября 2019 года.
Комментарии
Наконец-то
Вот это, Амик, отличная новость! Ждём)
Есть надежда увидеть нормальное продолжение...