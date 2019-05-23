Вторая волна паводка набирает силу в Алтайском крае – в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в реке Катунь.
"У села Сростки возможно превышение опасной отметки (530 см), подтопление прибрежных территорий. Организовано регулярное информирование населения о складывающейся обстановке. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления организован сбор и обработка поступающей информации", – говорится в сообщении краевого главка МЧС России.
В райцентре Чарышское, где накануне фиксировали подтопления, наблюдается стабилизация и падение уровня воды в реке Чарыш. В населенном пункте подтопленными пока остаются 11 приусадебных участков.
Ситуация находится на контроле.
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