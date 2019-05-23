Возможность увеличения стоимости льготного проезда на общественном транспорте муниципальных маршрутов для льготных категорий граждан обсуждают в Алтайском крае.
Как сообщает "Алтайская правда", данная мера предлагается для сохранения транспортной доступности для льготников. В данный момент уже подготовлен проект постановления краевого правительства.
В итоге стоимость проездного билета для отдельных категорий граждан может быть увеличена на 10% – с 300 рублей до 330 рублей, начиная с 1 июля 2019 года.
Отметим, что право на льготный проезд имеют:
- федеральные льготники – инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", "семипалатинцы";
- краевые льготники – ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий;
- лица, сопровождающие детей-инвалидов.
В Алтайском крае ежемесячно пользуются льготным проездом 80-100 тысяч льготников.
Комментарии
Справедливо - зарплаты растут, нужно повышать!!!
А едва (ветеран труда) начнешь шататься власти отшатнутся.
Нужно убрать все эти популистские проездные и ввести как в СССР: инвалиды, Герои, служащие по призыву.