Более 570 жителей Алтайского края получили компенсацию из бюджета за покупку оборудования для приема сигнала цифрового телевидения, без которого нельзя будет смотреть телевизор уже с 3 июня 2019 года. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Жители Алтайского края, относящиеся к категории социально необеспеченных, могут получить материальную помощь из краевого бюджета: до 1000 рублей на приобретение цифровой приставки, до 4500 рублей на спутниковое оборудование (для тех, кто живет в территориях, где нет цифрового эфирного вещания – где не поймать сигнал через антенну). Главный критерий социальной незащищенности – величина дохода на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (подробности уточняйте в органах соцзащиты).

"Этих сумм вполне достаточно, чтобы приобрести качественное оборудование. Приставки стоят от 900 рублей до 6000 рублей. Конечно, чем дороже приставка, тем больше функций, как то запись каналов, дополнительные сервисные функции. Но для настройки 20 цифровых каналов подойдет и самая недорогая приставка", – сообщил Евгений Зрюмов.

Помощь уже получили более 570 жителей региона. Из бюджета выделено более 1 млн рублей. Материальную помощь можно будет получить до 31 декабря 2019 года. Все, кто относится к льготной категории граждан, могут обратиться за данной компенсацией через соцзащиту.

Министр заверил, что оборудование в нужном количестве уже завезено в магазины и торговые сети. В отделениях "Почты России" приставку можно купить до 1000 рублей.

"97,7% населения Алтайского края имеют свободный доступ к цифровому сигналу и более 90% населения региона уже смотрят цифровое ТВ. Но 53 тысячи человек (2,3% населения) в 248 населенных пунктах не имеют доступа к цифровому эфирному телевидению", – сообщил министр.

Вот этим 53 тысячам будет недостаточно иметь современный телевизор и приставку, здесь требуется приобретение спутниковых комплектов. 85% населения этих сел уже приобрели такие комплекты. Стоят они 4-5 тысяч рублей за единицу. Причем установить ее можно только на один дом, так что "скинуться" всей улицей не получится.

Предоставлять бесплатный доступ к 20 каналам в населенных пунктах, где нет эфирного доступа к "цифре", будут три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС.

Алтайский край перейдет на цифровое телевидение 3 июня 2019 года. В этот день будет отключено аналоговое ТВ. На всех не цифровых каналах появится сообщение о том, что необходимо настроить прием цифрового ТВ, оно "провисит" семь дней, далее канал просто перестанет работать.

За последние 10 лет в Алтайском крае было построено 200 объектов связи, позволяющих передать два мультиплекса по 10 каналов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Во второй: "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".

Евгений Зрюмов подчеркнул, что 20 каналов абсолютно бесплатные, но операторы могут предлагать расширенный пакет, который уже будет стоить денег.

Абсолютно бесплатна и консультация специалистов Министерства цифрового развития. Для этого позвоните на горячую линию по номеру 8-800-220-20-02. Если у вас не получается произвести настройку самостоятельно, то к вам по заявке придут волонтеры, специально для этого подготовленные властями. По этому же номеру можно узнать подробности о получении материальной помощи. Уже сегодня на линию поступает около 50 звонков в день. Также можно обращаться в сельсовет или местную администрацию.

Евгений Зрюмов подчеркнул, что волонтеры работают бесплатно. Так что остерегайтесь тех, кто стучит вам в дверь и предлагает платную установку. Возможны и околомошеннические ситуации, когда некие специалисты предлагают купить приставки и другое оборудование втридорога.