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Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты

, ИА "Амител"
По статистике в России большая часть водителей-женщин на дорогах – молодого возраста
Женское вождение отличает и некоторые гендерные особенности / Фото: womensecrets.pro

Женское вождение отличает и некоторые гендерные особенности / Фото: womensecrets.pro

Британский сайт Unilad опубликовал результаты исследования, согласно которому женщины-водители гораздо реже попадают в ДТП, чем мужчины, сообщает "Мир 24".

Так, в 2017 году в Великобритании судили за нарушение правил 585 000 автовладельцев, из которых мужчинами были 69%. Подробный анализ показал, что представители сильного пола "доминировали" в каждой категории правонарушений: превышение скорости, вождение без страховки, управление автомобилем в нетрезвом виде, неосторожное вождение и другие.

Отмечается, что данную тенденцию можно увидеть и в статистике страховых выплат. История страховых требований за 2017 год в 65% случаев была связана с мужчинами и в 35% – с женщинами. Кроме того, женщины в Британии платят почти на 100 евро меньше за свои страховые взносы.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, комментируя исследование, заявил, что, по его мнению, не существует принципиальных физиологических, социальных и других различий между водителями мужчинами и женщинами.

Он подчеркнул, что по статистике в России большая часть водителей-женщин на дорогах – молодого возраста. Эксперт уверен, что в данном случае возраст является позитивным фактором, но имеют место и некоторые гендерные особенности. В частности, если говорить о женском вождении, то важно помнить о материнском инстинкте, поскольку забота о детях способствует настороженности, в том числе на дорогах.

Также Кадаков отметил, что в России процент водителей-женщин растет, но их пока не так много: "Я думаю, по мере того, как процент этот будет расти, вполне возможно, что будет расти и соотношение аварийных случаев".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.05.2019 12:32
- гость -

Так, стоп! 65% нарушителей, ладно. А процент мужчин в общей куче какой? А годовой километраж? Или опять, однобокое жонглирование статистикой?

0  0
23.05.2019 12:52
ольга

водительский стаж - 10 лет.
езжу ежедневно.
аварий - 0
штрафов - 0

0  0
23.05.2019 13:02
- гость -

23.05.2019 12:52
ольга

это что? статистика?

0  0
23.05.2019 13:11
- гость -

23.05.2019 12:52
ольга

пробег средний в год? катаетесь одной и той же тропинкой до работы и обратно?

0  0
23.05.2019 13:14
Черепаха

стаж - 300 лет
ползаю ежедневно.
аварий - 0
штрафов - 0

0  0
23.05.2019 13:31
ПлохойХорошийЗлой


23.05.2019 12:32
- гость -

Так, стоп! 65% нарушителей, ладно. А процент мужчин в общей куче какой? А годовой километраж? Или опять, однобокое жонглирование статистикой?
_________________________
а годовой километраж дальнобоя и таксиста считать одинаково или по разному ?

0  0
23.05.2019 13:49
- гость -

бабы дуры

0  0
23.05.2019 13:52
ольга

23.05.2019 13:11
- гость -
В будни езжу по всему городу.Живу на Сулиме. Работаю на пр. Калинина. По работе постоянно езжу в центр, Новоалтайск, Южный
В выходные - на дачу или к маме в деревню или в Новосибирск.
Ежедневный пробег не засекала никогда.

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