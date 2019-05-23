Клинические рекомендации для лечения рака разработали в России

Российские онкологи разработали 77 клинических рекомендаций для лечения онкологических заболеваний, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Елену Окунькову.
Кроме того, по словам Окуньковой, до 1 июня ведомство планирует утвердить 85 региональных программ по борьбе с онкозаболеваниями.
Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснил, что принятие закона о клинических рекомендациях и протоколах лечения стало важным этапом в борьбе за снижение смертности от онкозаболеваний.
"Следование четкому плану лечения в онкологии имеет первостепенное значение. Теперь, опираясь на протоколы лечения, врач-онколог в своей ежедневной работе может выстроить еще более точную тактику и стратегию лечения, найти индивидуальный подход к каждому пациенту", – сказал депутат.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил решение проблем онкологии как общенациональную программу. "Мы должны уделять равновеликое значение и первичной диагностике, и амбулаторным центрам, и строительству региональных центров. Безусловно, должна быть и поддержка исполнительной власти на местах, и высочайшая квалификация врачей", – подчеркнул Морозов.
Ранее сообщалось, что российские ученые представили аппаратно-программный комплекс для ранней диагностики онкологических заболеваний, который будет определять болезнь по выдыхаемому воздуху, а "сенсором" выступит лабораторная крыса.
Комментарии
Да ну разработали рекомендации, переписали с европейских и фамилии свои поставили, деньги бы ещё выделяли как в Европе под исполнение клинических рекомендаций