Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию

Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании, что послужит началом для масштабной реформы, которая приведет к созданию социального мегарегулятора, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.
Изменить организационно-правовую форму предлагается в трех государственных внебюджетных фондах, и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Курирующая эту сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер.
"Нам важно обсудить, как минимум концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой", – заявила Голикова на коллегии Минтруда в середине апреля.
В правительстве и ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию. Позднее председатель ПФР Антон Дроздов заявил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда. Кроме ППК анализировалась форма некоммерческой организации, а также казенного учреждения.
"Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации", – рассказал тогда Дроздов.
Комментарии
ЭТО КАК ?
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.
И сколько миллиардов это будет стоить?
Нафик всякие фонды. Пусть каждый работающий сам копит себе на старость. Сколько дармоедов из пенсфонда сразу кормить не надо будет.
Особенно не надо будет кормить таких дармоедов, которые это пишут в комментах.
Иван судя по всему сотрудник пенсионного фонда
Т.е. деньги собирает организация, которой нет? При этом попробуй не заплати, ибо налог
Ну и сколько накопят на свою старость комментаторы ? В какой валюте вы собрались копить ?В девяностые на 200 долларов можно было кучу товара привезти и торговать им месяц и жить на выручку ,а сейчас вы проживёте на эти деньги ? В стране катастрофическая инфляция , нищенские проценты по вкладам , дефолты , а они призывают копить на пенсию самим .Подталкивают к разрушению пенсионной системы , а недоумки им тут поддакивают . Если угробят и пенсионную систему , то вообще хана .
23.05.2019 14:30
гость
Так ее и так уже развалили. Или вы думаете, что те, кому сейчас 20-30, будут что-то получать от дяди из ПФР?
В девяностые на 200 долларов можно было кучу товара привезти и торговать им месяц и жить на выручку ,а сейчас вы проживёте на эти деньги ? В стране катастрофическая инфляция
Давайте без передергивания. Задам несколько уточняющих вопросов.
Сколько и какого товара вы могли привезти в 90-е на 200 баксов?
Сможете ли вы сейчас на те же 200 баксов купить столько такого же товара?