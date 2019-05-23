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Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию

, ИА "Амител"
Изменить организационно-правовую форму предлагается в трех государственных внебюджетных фондах
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР / Фото: tr.stareyesforever.com

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР / Фото: tr.stareyesforever.com

Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании, что послужит началом для масштабной реформы, которая приведет к созданию социального мегарегулятора, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.

Изменить организационно-правовую форму предлагается в трех государственных внебюджетных фондах, и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

Курирующая эту сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер.

"Нам важно обсудить, как минимум концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой", – заявила Голикова на коллегии Минтруда в середине апреля.

В правительстве и ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию. Позднее председатель ПФР Антон Дроздов заявил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда. Кроме ППК анализировалась форма некоммерческой организации, а также казенного учреждения.

"Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации", – рассказал тогда Дроздов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.05.2019 13:26
BLATNOI

ЭТО КАК ?
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.

0  0
23.05.2019 13:36
- гость -

И сколько миллиардов это будет стоить?

0  0
23.05.2019 13:53
- гость -

Нафик всякие фонды. Пусть каждый работающий сам копит себе на старость. Сколько дармоедов из пенсфонда сразу кормить не надо будет.

0  0
23.05.2019 14:04
Иван

Особенно не надо будет кормить таких дармоедов, которые это пишут в комментах.

0  0
23.05.2019 14:18
- гость -

Иван судя по всему сотрудник пенсионного фонда

0  0
23.05.2019 14:20
Filin

Т.е. деньги собирает организация, которой нет? При этом попробуй не заплати, ибо налог

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23.05.2019 14:30
гость

Ну и сколько накопят на свою старость комментаторы ? В какой валюте вы собрались копить ?В девяностые на 200 долларов можно было кучу товара привезти и торговать им месяц и жить на выручку ,а сейчас вы проживёте на эти деньги ? В стране катастрофическая инфляция , нищенские проценты по вкладам , дефолты , а они призывают копить на пенсию самим .Подталкивают к разрушению пенсионной системы , а недоумки им тут поддакивают . Если угробят и пенсионную систему , то вообще хана .

0  0
23.05.2019 14:35
- гость -

23.05.2019 14:30
гость
Так ее и так уже развалили. Или вы думаете, что те, кому сейчас 20-30, будут что-то получать от дяди из ПФР?

0  0
23.05.2019 14:35
- гость -

В девяностые на 200 долларов можно было кучу товара привезти и торговать им месяц и жить на выручку ,а сейчас вы проживёте на эти деньги ? В стране катастрофическая инфляция

Давайте без передергивания. Задам несколько уточняющих вопросов.

Сколько и какого товара вы могли привезти в 90-е на 200 баксов?
Сможете ли вы сейчас на те же 200 баксов купить столько такого же товара?

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