Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию

Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании, что послужит началом для масштабной реформы, которая приведет к созданию социального мегарегулятора, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.
Изменить организационно-правовую форму предлагается в трех государственных внебюджетных фондах, и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Курирующая эту сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер.
"Нам важно обсудить, как минимум концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой", – заявила Голикова на коллегии Минтруда в середине апреля.
В правительстве и ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию. Позднее председатель ПФР Антон Дроздов заявил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда. Кроме ППК анализировалась форма некоммерческой организации, а также казенного учреждения.
"Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации", – рассказал тогда Дроздов.
Комментарии
ЭТО КАК ?
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.
И сколько миллиардов это будет стоить?