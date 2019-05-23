Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработал план развития квантовых технологий, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующую презентацию.
Отмечается, что в пятницу, 24 мая, проект "дорожной карты" развития квантовых технологий в России рассмотрят АНО "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), а затем правительство.
В презентации говорится, что к 2024 году Россия станет значимым игроком на рынке квантовых технологий. Так, по некоторым направлениям удастся не только сократить отставание, но и "выйти на мировой уровень".
На развитие квантовых технологий потребуется 43,85 млрд руб. Из них почти половина суммы (21,41 млрд руб.) необходима на гранты для проектов по разработке и применению технологий. Еще 6,8 млрд руб. пойдут на проекты по внедрению, 5,4 млрд – на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд – на поддержку компаний-лидеров.
Планы экспертов предусматривают создание отдельной структуры, учредителями которой могли бы стать АНО ЦЭ, Российская венчурная компания, "Ростех", "Росатом", "Ростелеком", Газпромбанк, Сбербанк и "Сколково".
Источники финансирования еще не обсуждались, пояснили в РКЦ. На первом этапе стояла задача сформировать общее понимание бюджета. Возможными участниками проекта в качестве исполнителей и заказчиков названы "Яндекс", Mail.ru Group, сотовые операторы, "Инфотекс", "КриптоПро" и другие.
Комментарии
Правильное решение: после освоения нанотехнологий перейти к квантовым.
И зарплату биткоинами давать
Выражение "выйти на мировой уровень", в любой отрасли звучит как призыв освоить на официальном уровне бюджет. Помним помним как Чубайс осваивал, планшеты в школу каждому ученику...беспилотные трамваи и другие необходимости для выхода на мирровую арену.