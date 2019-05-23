Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ – проблемного заемщика банка, пишет РБК со ссылкой на выписку из кипрского реестра компаний.
Антипинский НПЗ – крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн тонн в год. Он был достроен в прошлом году. Основатель завода Дмитрий Мазуров создавал этот бизнес на кредиты, и сейчас его группа "Новый поток" (помимо Антипинского НПЗ управляла еще двумя заводами – Афипским и Марийским) должна основному кредитору, Сбербанку, 2,9 млрд долларов. У этого банка находились в залоге имущество завода и акции Vikay Industrial Limited. Еще 500 млн долларов – кредиты МКБ, Промсвязьбанка и ВТБ, отмечает издание.
До середины мая Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь "золотая" акция. 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской "дочке" Сбербанка "СБК Премьер", следует из данных реестра.
Остальные 20% акций Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента России Владимира Путина.
Через три дня после смены собственника, 20 мая, Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве, говорится в карточке дела на сайте арбитражного суда Тюменской области.
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